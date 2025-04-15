Силы спецопераций ВСУ провели налет на российские позиции и взяли в плен оккупантов

Российские военные, взятые в плен ССО. Фото: кадр из видео

Бойцы 6-го полка «Рейнджер» Сил специальных операций ВСУ провели налет на российские позиции на одном из операционных направлений. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Во время проведения специальных действий операторы ССО обнаружили пять военнослужащих РФ в блиндаже.



«После быстрой, но тщательной планировки операторы выдвинулись к позициям врага. В результате быстрого налета воины ССО уничтожили двух военных противника, а остальных троих заставили сдаться в плен, чем сохранили им жизнь. Впоследствии группа отошла вместе с военнопленными, выполнив задачу без потерь», – отметили в ССО.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Луганской области.