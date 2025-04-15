В апреле количество российских штурмов на фронте начало падать: в DeepState назвали причину

В апреле количество штурмовых действий российских войск на фронте начало падать. Об этом сообщили аналитики DeepState.
За 14 апреля на фронте зафиксировали 99 атак. Падение количества штурмов связано с большими потерями в живой силе, которые понесли оккупанты в конце марта и начале апреля. Тогда ВС РФ сумели существенно нарастить свою активность.
«На графике красным – штурмовые действия за день, а голубым – медиана за последние пять дней», – отметили в DeepState.
Напомним, что ВСУ продвинулись в Луганской области.