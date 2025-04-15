ВСУ уничтожили редкую северокорейскую САУ «Коксан» на Покровском направлении

Удар по северокорейской САУ «Коксан» на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Операторы БПЛА подразделения Muramasa 109-й бригады территориальной обороны ВСУ уничтожили редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку «Коксан» на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты спрятали САУ в лесопосадке, но украинские аэроразведчики ее обнаружили, а дроны поразили артустановку.



САУ М-1978 «Коксан» производства КНДР оснащена 170-мм пушкой. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом достигает 43 километров, а активно-реактивным – 54-60.

Напомним, что ВСУ уничтожили сразу две станции российского дорогостоящего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» на Херсонщине.