ВСУ отбили массированный штурм войск РФ на Краматорском направлении: оккупанты наступали в пять волн

Уничтоженная российская бронетехника на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

5-я штурмовая бригада ВСУ совместно с 93-й механизированной бригадой ВСУ и пилотами подразделения БПЛА «Феникс» бригады «Помста» ГПСУ отбили массированный штурм российских войск на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 5-й ОШБр.



Оккупанты пошли в массированное наступление, надеясь прорвать украинскую оборону. Всего было пять волн штурма – четыре утром, одна вечером.



«В хронологии боя есть все, что может быть во время масштабного штурма: работа FPV-дронов по вражеской бронетехнике, сбросы боеприпасов на головы оккупантов, взрывы на минных полях и артиллерийское прикрытие», – отметили в бригаде.



В результате украинские военные уничтожили девять единиц бронетехники, еще четыре – повредили, а также ликвидировали российскую пехоту.

Напомним, что Силы спецопераций ВСУ провели налет на российские позиции и взяли в плен оккупантов.