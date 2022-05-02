Путин заранее предупредил Венгрию о нападении на Украину, утверждает Данилов

Венгрия была заранее предупреждена Россией о нападении в Украину, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



«Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну», - сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО и возможном влиянии Венгрии на этот процесс.



Он добавил, что Венгрия «почему-то считала, что может забрать часть своей территории». «Та страна, которая так себя вела — посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны», — подчеркнул Данилов.

1 февраля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.