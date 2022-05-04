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8 областей Украины подверглись ракетным ударам — сводка Генштаба ВСУ

04 мая 2022, 07:52

8 областей Украины подверглись ракетным ударам — сводка Генштаба ВСУ

Россияне нанесли ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

«Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным украинским Крымом», - сказано в сообщении.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты обстреливают подразделения украинских войск с целью сковывания их действий.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. РФ усиливает группировку войск и активизирует ведение воздушной разведки. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские войска продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение украинских позиций в районе «Азовстали».

На Слобожанском направлении противник обстреливал из артиллерии и минометов город Харьков и населенный пункт Протопоповка. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, но успеха не имел.

На Запорожском направлении противник проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имел. Более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса, погибших на территории Запорожской области, доставлены в центральный морг Горловки.

На Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования украинских позиций, россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировали боевые действия в районе населённого пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. С целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В рамках усиления охраны участка российско-украинской границы, в районах автомобильных пунктов пропуска «Новые Юрковичи», «Погар» и «Ломаковка» Брянской области развернуты подразделения вооруженных сил РФ из состава Центрального военного округа.

За минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено 7 БПЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (3 из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника.

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