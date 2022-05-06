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Шольц: Путин не должен победить в войне и он не победит

06 мая 2022, 16:50

Шольц: Путин не должен победить в войне и он не победит

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал войну России против Украины «величайшей катастрофой нашего времени» и снова заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен ее выиграть, поскольку это создаст риск международного произвола.

Об этом он сказал в пятницу, 6 мая, на публичном мероприятии в Гамбурге, передает Bild.

«Агрессия России против Украины — самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и истребительной войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет», — заявил Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что жестокая агрессивная и разрушительная война РФ знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны.

Канцлер Германии также отметил, что «многие умные головы» сочли бы эту эскалацию невозможной из-за тесных международных связей выстроенных после 1989 года. Нынешняя экономическая связь национальных экономик сделала войну крайне дорогой и потому прибегнуть к ней небыло бы выгодно никому, но, по его же словам, «рациональная логика издержек и выгод» разрушается, когда «иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер».

Шольц считает, что «империалистическая и реваншистская идеология российской мощи и российского величия» значит для Путина больше, чем благополучие его народа.

По его словам, правительство ФРГ оказывает Украине «любую поддержку, которую можем оказать, и вместе с тем берем на себя ответственность».

«Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины — и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Уже по этой причине Россия не должна одержать верх», — подчеркнул канцлер Германии.

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