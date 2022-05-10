В 14 населенных пунктах Донецкой области восстановили электроэнергию

За сутки ремонтные бригады восстановили электроэнергию в 14 населенных пунктах, пострадавших от боевых действий. Это позволило вернуть свет более 7 тысячам семей. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Уточняется, что снова со светом дома 7 188 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



Пока что без электропитания остаются жители 269 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.



Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.