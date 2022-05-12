CNN показал съемки убийства оккупантами мирных жителей под Киевом

Скриншот с видео CNN

Камеры наблюдения зафиксировали расстрел российскими военными двух мирных жителей в Киевской области. Об этом сообщает американский телеканал CNN.



Как утверждает CNN, видео были сделаны 16 марта, в период, когда российская армия пыталась захватить Киевскую область прорваться в Киев.



На видео сняты пять оккупантов, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла. К ним с поднятыми руками подошли двое мужчин. Солдаты обыскали их, но не нашли оружия. После короткого разговора мужчины разворачиваются и начинают возвращаться к караульному посту. Затем двое солдат подходят к гражданским сзади и открывают огонь.



Журналисты смогли опознать жертв. Ими оказались владелец этого автосалона и 68-летний охранник Леонид Пляц. Последний после расстрела сумел подняться, обвязал жгут вокруг бедра и пошел на пост охраны. Мужчина вызвал помощь, но пока она приехала, истек кровью.



CNN направила запрос об этом происшествии в министерство обороны России, но комментариев не получила.