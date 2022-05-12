«Азовцы» обратились к Илону Маску. На Луганщине появилась своя Чернобаевка. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста от «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Российские войска блокируют подземные выходы из комбината «Азовсталь». Оккупанты отвергают возможность экстрадиции.
- Командир морпехов из «Азовстали» обратился за помощью в эвакуации к Илону Маску.
- В Мариуполе оккупанты запустили подачу воды в тестовом режиме. Сразу же образовались порывы. На улицах усиливают полицейский режим.
- Вся Луганская область осталась без воды и электроэнергии. Все объекты инфраструктуры разрушены.
- Белогоровка = Чернобаевка. Украинские военные снова уничтожили понтонную переправу захватчиков.
- Российские войска пытаются полностью взять под контроль Рубежное. Из-за постоянных обстрелов приостановлена эвакуация из Северодонецка.
- Российские военные принудительно вывозят жителей Попасной в оккупированный Первомайск.
- В Петровском районе Донецка обстреляли телевышку. Тем временем в Шахтерске открыли памятник Александру Захарченко.