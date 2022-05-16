Россияне пытаются наступать на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Россияне продолжают ведение наступательных действий на востоке Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что противник сосредоточил основные усилия на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход в Государственную границу Украины. Россияне ведут подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм. Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.



Россияне вели обстрелы на Донецком направлении со всего спектра имеющегося вооружения в авиации. Они продолжают наступление на Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях.



На Авдеевском направлении противник отошел на ранее занятые позиции после нанесенных Силами обороны потерь.



На Северодонецком и Новопавловском направлениях противником не велись активные боевые действия. Россияне пытались производить огневое поражение подразделений украинских войск.



В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении украинских подразделений в районе завода «Азовсталь».



На Харьковском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения украинских войск в направлении Государственной границы.



На Славянском направлении противник активные боевые действия не проводил. Осуществлял доукомплектование и восполнение потерь.



Российские войска обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА «Орлан-10».



На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил обстрелы украинских подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.



Силы обороны ударили по позициям россиян в районе Чернобаевки, нанесли потери в живой силе и технике.



За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил поразили 11 воздушных целей: 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) 7 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.



Украинская авиация продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха на определенных направлениях , поддерживать боевые действия подразделений войск и патрулировать воздушное пространство.



На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 17 атак , уничтожены 3 танка, одна артиллерийская система, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.