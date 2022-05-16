Дело МН17: в Нидерландах начинается заседание суда по компенсациям

Сегодня в Нидерландах, в комплексе Схипхол, начнется судебное заседание по делу МН17. Сначала речь пойдет о компенсациях. Затем слово будет иметь прокуратура и защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Об этом сообщает «Укринформ».



13 блок судебных заседаний будет проходить с 16 по 18 мая и с 8 по 10 июня 2022 года.



Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.



19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук». Это бывший офицер ФСБ, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник игру генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник игру Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».



Окружной суд Гааги в марте 2020 начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.