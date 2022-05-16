Донецку пока хватает воды на 20-25 дней

В Донецке осталось воды на 20-25 дней, заявил Виталий Кижаев, руководитель предприятия «Вода Донбасса», которое подчинено группировке «ДНР» и работает на оккупированной территории Донецкой области. Он напомнил, что кроме как из реки Северский Донец области неоткуда брать воду — другого источника нет.



Также Кижаев повторил слова главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, который ранее заявил, что полноценное водоснабжение отдельных районов Донбасса будет после того, как российские войска и боевики захватят весь регион целиком. Они называют это «освобождением» территорий.



Пока этого не произошло Донецк и другие оккупированные города области вынуждены экономить воду – люди получают ее почасово. По словам Кижаева, компания применила «ряд технических мер, которые позволят продлить работу водохранилищ».