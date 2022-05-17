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Минреинтеграции обновило перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации

17 мая 2022, 12:35

Минреинтеграции обновило перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Об этом сообщается на сайте министерства.

По состоянию на 12 мая 2022 года в обновленный перечень добавились одна громада в Николаевской и три в Днепропетровской областях.

Всего в перечень вошли 7 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (6 громады), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (21 громад), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

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