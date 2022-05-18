Кадыровцы будут курировать Мариуполь, а РФ показала «азовцев» в больнице. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Операция по выходу военных с «Азовстали» продолжается. Россия показала первые видео с «азовцами» из оккупированного Новоазовска.
- Пушилин и кадыровцы приехали в захваченный Мариуполь, собираются восстанавливать работу порта. В горсовете говорят, чтобы воровать украинское продовольствие.
- Азовскому морю грозит полное вымирание. Обстреливая «Азовсталь», оккупанты могли повредить технические сооружения сдерживающие раствор сероводорода.
На Донбассе оккупанты продолжают наступление. Две школы в Донецкой области разрушены.
- Глава Луганской области обещает освобождение территорий к концу лета.
- В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. А среди местных жителей растет недовольство «мобилизацией» мужчин на передовую.