В «Дії» снова можно оформить справку переселенца и соцвыплаты

Украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и социальные выплаты в приложении «Дія» для себя и своих детей. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Специалисты Минцифры завершили технические обновления услуги согласно постановлению Кабинета министров.



«Услуга доступна для граждан, переместившихся с территорий громад, находящихся в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации», — сообщил Федоров.



Полный список областей можно посмотреть здесь.



«Также Минсоцполитики начислит средства всем, кто раньше получил справку ВПЛ и ждет выплату на карту "єПідтримка". Срок их зачисления зависит от того, когда Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит средства в ваш банк», — пояснил Федоров.



