«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
- Группировка «ДНР» готовит трибунал для сдавшихся в плен «азовцев». Россия показала новые видео о содержании украинских военных в плену.
- В оккупированных городах готовят новые кладбища для незаконно мобилизованных мужчин.
- Луганскую область пытаются отрезать от сообщения с другими регионами Украины. Количество жертв в области увеличивается.
- Из под завалов мариупольского драмтеатра все еще достают тела погибших и увозят в неизвестном направлении.
- Донецк и Горловка под обстрелами. Попадания в жилые дома и бетонный завод.