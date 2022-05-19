«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

Группировка «ДНР» готовит трибунал для сдавшихся в плен «азовцев». Россия показала новые видео о содержании украинских военных в плену.

В оккупированных городах готовят новые кладбища для незаконно мобилизованных мужчин.

Луганскую область пытаются отрезать от сообщения с другими регионами Украины. Количество жертв в области увеличивается.

Из под завалов мариупольского драмтеатра все еще достают тела погибших и увозят в неизвестном направлении.

Донецк и Горловка под обстрелами. Попадания в жилые дома и бетонный завод.