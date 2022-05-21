Украина будет терять людей: В Офисе президента рассказали о кровавой фазе войны

Фаза войны «Контрнаступление» будет жесткой. Украина будет терять людей, но пройти эту фазу необходимо. Об этом в эфире марафона FreeДом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



По его словам, россияне хотят перейти в позиционную войну.



«Сейчас они делают то, что делали в 2015 году: окопались на определенных территориях», — сказал Подоляк.



Затяжная фаза войны, по словам, Украине крайне невыгодна.



«Украине необходимо деблокировать все области, включая Донецкую и Луганскую… Для Украины эта стадия, фаза войны, которая будет называться "Контрнаступление" — она будет достаточно жесткой для нас. К сожалению, мы будем терять своих людей», — отметил советник главы Офиса президента.



Подоляк подчеркнул, что для Украины имеет ценность каждый человек.



«Но нам придется эту кровавую фазу освобождения своих территорий в любом случае прожить», — резюмировал он.