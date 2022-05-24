Войска РФ били по Днепропетровщине из «Ураганов»

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Фото: ОВА

Российские войска утром били из «Ураганов» по Днепропетровской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, оккупанты из «Ураганов» обстреляли Зеленодольскую громаду. Есть попадания по Великой Костромке.



«Есть разрушения. Люди не пострадали. В Широковской громаде стреляли по полям», — сообщил глава области.





Также он опубликовал информацию по ночному «прилету» в Павлоградском районе — он пришелся на поле.



«Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в четыре метра. Никто не пострадал», — проинформировал Резниченко.





По словам главы ОВА, 23 мая вечером зафиксированы четыре «прилета».



«Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно. В 12 домах рядом повреждены крыши и выбиты окна. Люди не пострадали», — отметил Резниченко.