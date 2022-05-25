По меньшей мере 238 детей погибли в Украине за время российского вторжения

По меньшей мере 238 детей погибли и более 433 ранены в Украине по состоянию на утро, 25 мая, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.



Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 149, Киевской — 116, Харьковской — 104, Черниговской — 68, Луганской — 50, Херсонской — 49, Николаевской — 45, Запорожской — 28, Сумской — 17, в Киеве — 16, Житомирской — 15.



В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки из-за обстрела 25 февраля российскими войсками Чугуевского района Харьковской области.



Также стало известно, что в результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.



Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1848 учебных заведений. При этом 173 из них полностью разрушены.