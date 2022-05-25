Арестович назвал наступление войск РФ на Луганщине «призрачным тактическим успехом»

Продвижение российских войск в Луганской области это «призрачный тактический успех». Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«РФ сейчас на Донбассе выбивают все свои кадровые резервы, которых у них не будет, когда украинская армия перейдет в наступление после прибытия на фронт поставок по ленд-лизу», — поясняя свою позицию Арестович.

Советник главы ОП прогнозирует, что через месяц-два войска РФ останутся с небоевыми кадрами и профессиональными войсками, а с «чевекашниками, резервом, добровольцами и люмпен-пролетариатом». Он указывает на то, что из-за этого резко упадет качество войск РФ.



«Мы думали, что они умные, но они ради призрачного тактического успеха готовы выпалить кадровый резерв», — сказал Арестович.



Он прогнозирует, что когда украинские войска в июле или августе пойдут в наступление, у россиян останутся срочники и сегодняшние их щаги аукнутся РФ.



Ранее Арестович сообщил, что украинские вооруженные силы будут готовы к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров, а произойдет это к середине июля.