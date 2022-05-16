Арестович рассказал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению

Украинские вооруженные силы будут готовы к активному контрнаступлению на позиции РФ после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров, а произойдет это к середине июля.



Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы ОП Алексей Арестович.



«Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы. Не раньше июля», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о перспективах контрнаступления ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считет, что войска РФ сосредотачиваются в Луганской области, потому что на другие направления у них не хватает сил.



В ООН пришли к выводу, что в случае, если война затянется на период от одного года, достижения Украины в экономике последних двух десятилетий могут быть потеряны, а 90% населения окажутся за чертою бедности.