В Лимане обстрелами уничтожен новый велокомплекс

Разрушенный велокомплекс в Лимане. Фото: Maxar

Обстрелами российских войск уничтожена недавно построенная велобаза в Лимане. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он напомнил, что велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде по всей Украине, его строили больше года в рамках президентской программы «Большое строительство» и открыли в сентябре 2021 года.



«Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" российской армии. Разрушено административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами. В пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша», — рассказал он.



Кириленко к тому же сообщил, что в 2022 году власти планировали на этой трассе провести два всеукраинских турнира и один международный.



Так эта трасса выглядела до начала боевых действий:

Новый велокомплекс в Лимане до войны. Фото: Павел Кириленко

Лиман был захвачен российскими силам на прошлой неделе в результате боев с украинской армией.



Накануне в группировке «ДНР» отчитались о взятии под контроль ряда населенных пунктов Донецкой области. В итоге «освобождения» треть из 28 сел и поселков в районе Енакиево разрушены практически полностью.