Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

«Освободили», то есть разрушили до основания. В «ДНР» рассказали о недавно захваченных поселках Донетчины

29 мая 2022, 15:51

«Освободили», то есть разрушили до основания. В «ДНР» рассказали о недавно захваченных поселках Донетчины

В группировке «ДНР» отчитались о так называемом «освобождении» украинских городов Донецкой области. Треть из 28 сел и поселков в районе Енакиево разрушены практически полностью. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Роман Храменков.

«Например, в Рубцах, к сожалению, две улицы полностью разбиты — это порядка 188 домовладений, разбита школа, два детских сада, повреждена инфраструктура. Всего из 28 сел и поселков девять разбиты практически „под ноль“», — сказал Храменков.

Он утверждает, что во всех этих объектах скрывались украинские военные.

По словам Храменкова, число жителей в разбитых поселках колеблется от 200 до 400 человек, но есть поселения, где осталось всего несколько десятков.

«Поселения сильно пострадали, и магазины, инфраструктура — электросети, газовые сети. Но наибольшая проблема с водой потому, что в районе была взорвана дамба и вода, понятно, ушла», — заявил он.

Речь идет о поселках Дробышев, Кировск, Новоселовка (Краснолиманский район), Ямполь, Новое, Дзержинское, селах Дерилово, Торское, Александровка, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Катериновка (Краснолиманский район), Новомихайловка, Рубцы, Волчий Яр, Лозовое, Терны, Белогоровка, Ивановка (Краснолиманский район), Колодези, Новосадовое, Ямполовка, Шандриголово, Зеленая Долина, Среднее, Яцковка, Крымки.

Еще по теме

Места
Енакиево
Организации
ДНР
Прочее
Война последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:51
«Освободили», то есть разрушили до основания. В «ДНР» рассказали о недавно захваченных поселках Донетчины
00:11
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
00:58
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
22:42
«ДНР» отнесла Лиман к «администрации» Енакиево
20:45
В «ЛНР» заявили о гибели двух человек при ударе ракетой по поселку Сватово
19:42
«ДНР» угрожает смертной казнью пленным гражданам Британии и Марокко
17:06
Из Мариуполя за сутки в фильтрационный лагерь вывезли 280 человек
16:30
Жителей Крыма принуждают сдавать кровь, а в Симферополе отменили бесплатные медуслуги
14:56
Гайдай опубликовал фотографии разрушенных войсками РФ школ Луганской области
13:56
В Херсоне оккупанты ищут мариупольцев, чтобы вернуть их обратно в город — Андрющенко
10:25
В Мариуполе под завалами здания нашли еще около 70 тел погибших — советник мэра
23:27
В Мариуполе ребенок погиб от взрыва на территории школы
22:55
Славянск без воды и газа, а в Мариуполе — пропаганда на колесах. Дайджест НД за день ►
20:28
«ДНР» заявила о ранении трех жителей Горловки в результате обстрела
16:38
Попытки России раздавать паспорта в оккупации бессмысленны, считает Подоляк
все новости
17:00
В Донецкой области 115 шахтеров остаются под землей
15:51
«Освободили», то есть разрушили до основания. В «ДНР» рассказали о недавно захваченных поселках Донетчины
15:11
«ДНР» запрещает сдавать и принимать цветной лом
14:39
Россияне воруют украинский металлопрокат через порт Мариуполя
13:46
Краматорск и Славянск остались без света и воды из-за обстрелов
12:31
Еще один супермаркет в Мариуполе стал «моргом»
11:18
На Донбассе почти 100 домов и зданий повреждены обстрелами за сутки
11:05
СМИ: Германия поставила Украине гораздо меньше обещанного оружия
10:15
СМИ: Евросоюз может отсрочить эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы принять шестой пакет санкций против РФ
09:05
Ситуация в Лисичанске обостряется, Северодонецк отмечает годовщину под обстрелами
00:11
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
23:10
Россияне не могут окружить Северодонецк, есть надлом на одном из направлений — Арестович
22:51
Пытаются взять в заложники: Зеленский — о запрете оккупантов на выезд людей с Херсонщины
22:27
Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине
21:45
Сегодня на Донетчине погибли еще два мирных жителя
все новости
ВИДЕО
Бои за Северодонецк. Российские войска в Лимане. Дайджест НД за день ►
29 мая, 00:11
Применяют все вооружение армии России: Репортаж из прифронтового поселка на Донетчине
28 мая, 22:27
ДРГ в гостинице Северодонецка, а Кремль планирует новый штурм Киева. Дайджест НД за день ►
28 мая, 00:58

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция