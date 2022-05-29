«Освободили», то есть разрушили до основания. В «ДНР» рассказали о недавно захваченных поселках Донетчины

В группировке «ДНР» отчитались о так называемом «освобождении» украинских городов Донецкой области. Треть из 28 сел и поселков в районе Енакиево разрушены практически полностью. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Роман Храменков.



«Например, в Рубцах, к сожалению, две улицы полностью разбиты — это порядка 188 домовладений, разбита школа, два детских сада, повреждена инфраструктура. Всего из 28 сел и поселков девять разбиты практически „под ноль“», — сказал Храменков.



Он утверждает, что во всех этих объектах скрывались украинские военные.



По словам Храменкова, число жителей в разбитых поселках колеблется от 200 до 400 человек, но есть поселения, где осталось всего несколько десятков.



«Поселения сильно пострадали, и магазины, инфраструктура — электросети, газовые сети. Но наибольшая проблема с водой потому, что в районе была взорвана дамба и вода, понятно, ушла», — заявил он.



Речь идет о поселках Дробышев, Кировск, Новоселовка (Краснолиманский район), Ямполь, Новое, Дзержинское, селах Дерилово, Торское, Александровка, Коровий Яр, Редкодуб, Карповка, Катериновка (Краснолиманский район), Новомихайловка, Рубцы, Волчий Яр, Лозовое, Терны, Белогоровка, Ивановка (Краснолиманский район), Колодези, Новосадовое, Ямполовка, Шандриголово, Зеленая Долина, Среднее, Яцковка, Крымки.