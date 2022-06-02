Стали «чиновниками ЛНР»: Пятерым жителям Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы

В захваченном войсками РФ Старобельске экс-чиновники органов местного самоуправления заняли «должности» в «райадминистрациях» так называемой «ЛНР». Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, экс-мэр Старобельска и председатель Старобельской райгосадминистрации Луганской области, депутат райсовета и работники органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с представителями оккупационных войск РФ и группировки «ЛНР».



С целью трудоустройства в незаконных «органах» подозреваемые заняли «должности» в так называемых «администрациях» Старобельского, Новопсковского, Беловодского и Марковского районов.



В Офисе генпрокурора сообщили, что пяти жителям Старобельского района сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Максимальное предусмотренное наказание — до 15 лет лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о разрешении на задержание подозреваемых. Они объявлены в розыск. Досудебное расследование продолжается.