«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске

В подконтрольном группировке «ЛНР» Луганске трамвайные рельсы переплавят, а трамвайно-троллейбусный парк ликвидируют. Об этом заявил «мэр» города Манолис Пилавов в интервью российскому агентству ТАСС.



«У нас сегодня 80-85% трамвайных путей находятся в аварийном состоянии. Когда мы посчитали, пришли к выводу, что мы не сможем это восстановить. Поэтому принято решение ликвидировать трамвайно-троллейбусный парк», — уверяет Пилавов.



Он сообщил, что в 2014 году были «потеряны все аккумуляторные батареи, которые необходимы для того, чтобы запустить движение». В 2015 году «ЛНР» пыталась восстановить ряд маршрутов, но не хватало электроэнергии.



«Соответственно, мы потеряли практически весь подвижной состав, весь парк трамваев просто превратился в металлолом», — утверждает «мэр».



Пилавов уточнил, что рельсы собираются демонтировать, а деньги с их переплавки — направить на выплату задолженности по зарплате сотрудникам парка.



«Мы демонтируем рельсы. Эксперты сказали, что эти рельсы непригодные, у них один путь — на переплавку. Мы будем все это сдавать сейчас на Алчевский меткомбинат», — сообщил он.