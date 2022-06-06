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Небензя вышел из зала заседания Совбеза ООН, когда Мишель обвинил Россию в войне

06 июня 2022, 21:32

Небензя вышел из зала заседания Совбеза ООН, когда Мишель обвинил Россию в войне

Посол РФ в ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета безопасности ООН посреди выступления президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прямо обвинил Россию в военных преступлениях в Украине, во лжи и создании глобального продовольственного кризиса. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

В ходе выступления, которое состоялось 6 июня в Нью-Йорке в рамках заседания Совбеза ООН, Мишель прямо обратился к представителю РФ: «Господин посол Российской Федерации, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими собственными глазами в Одессе. Миллионы тонн зерна простаивают в контейнерах и кораблях, потому что в Черном море — военные российские корабли. Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда».

После этих слов Небензя поднялся и направился к выходу, на что Мишель ему сказал: «Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще не слышать правду, посол». Это впервые, чтобы посол РФ в ООН покинул зал во время украинского вопроса.

Покинув заседание, российский посол пояснил журналистам, что «не мог остаться» и обвинил Мишеля во «лжи». Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондент Reuters Мишель Николс.

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