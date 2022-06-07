Россия выбрала новое направление удара на Донбассе — британская разведка

Изюм может стать новым направлением удара российских войск после того, как они не смогли продвинуться в районе Северодонецка и Попасной. Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Twitter.



«Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится возобновить действия на северном направлении», - сказано в сообщении.



Отмечается, что украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы. Более широкий план России, вероятно, по-прежнему заключается в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.



Россия добилась успехов на южном, попаснянском направлении в течение мая, но ее продвижение в этом районе застопорилось на прошлой неделе.



«России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические успехи в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью», —отмечают в британской разведке.