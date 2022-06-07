В образовательном комитете предлагают расширить начальную военную подготовку в школах

Школьникам необходимо получение навыков обращения с оружием и оказания первой помощи. Об этом в интервью УНН рассказал глава парламентского комитета по образованию и науке Сергей Бабак.



«Если все получится, у нас будет неплохой симбиоз между системой ТрО и школой. Я считаю, что в независимости от того, мальчик ты или девочка – ты должен иметь элементарные навыки обращения с оружием и оказывать первую помощь. Элементарные вещи ты должен знать и понимать», - пояснил нардеп, не исключив, что ученики, вероятно, будут получать и навыки вождения.



По его словам, инфраструктуру для такой подготовки необходимо восстанавливать, но это нужно делать. А кадрами для преподавания могут стать военные, которые сейчас защищают Украину.



Что касается того, когда вероятно удастся внедрить такую модель, то Бабак допускает, что это удастся сделать на 2023-2024 образовательный год.