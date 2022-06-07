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Россия выходит из состава Европейского суда по правам человека

07 июня 2022, 18:19

Россия выходит из состава Европейского суда по правам человека

Российский парламент проголосовал за выход из Европейского суда по правам человека. Решение принято после более чем 20-летнего пребывания на посту члена Совета Европы, главной правозащитной организации континента. Об этом сообщает TheGuardian.

Госдума России одобрила два законопроекта, один о выходе страны из-под юрисдикции суда, а второй - 16 марта как предельную точку. Поэтому решения против России, принятые после этой даты, не будут выполняться.

После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал Европейский суд по правам человека «инструментом политической борьбы».

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