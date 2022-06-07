Валовой региональный продукт Донбасса сократился вдвое

Валовой региональный продукт Донецкой области сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.



«Валовый региональный продукт Донбасса сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такое влияние на экономику области оказывает полномасштабное вторжение российской федерации», - говорится в сообщении.



В ОВА отметили, что в настоящее время в Донецкой области из-за полномасштабной войны не работает более 50% предприятий, повреждено 25% и уничтожено 15% производственных мощностей.



На государственных шахтах области добыча угля упала на 50%, совсем прекратили работу две шахты.



Сообщается также, что в регионе обесточены 315 населенных пунктов, поэтому в области проблемы с поставкой воды.



Кроме того, заблокированные оккупационными войсками Углегорская и Мироновская ТЭС, остановленная в результате обстрелов Славянской ТЭС, работает Кураховская ТЭС. Область из-за этого теряет около 1 млрд гривен налогов в год.



В аграрном секторе Донецкой области 38% засеянной площади под оккупацией собрали урожай озимых и засеяли 68% от запланированных.