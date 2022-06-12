Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Мошенник из Мариуполя наживался на родственниках украинских воинов — СБУ

12 июня 2022, 12:08

Мошенник из Мариуполя наживался на родственниках украинских воинов — СБУ

СБУ задержала мошенников, которые обманывали семьи военнослужащих ВСУ, предлагая свою «помощь» в якобы освобождении их из плена. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«За это мошенники требовали отдельную плату. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников», — сказано в сообщении.

Мошенники предлагали следующие услуги:

  • телефонный разговор с пленным, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен;
  • освобождение из плена, которое оценили в сумму от 50 до 200 тысяч гривен;
  • перевозка тела погибшего — до 10 тысяч гривен.

«Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, — просто исчезали со связи. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили Интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях. Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи. Спецназовцы СБУ ее задержали.

В ходе обыска у подозреваемой изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, банковские карты для получения платежей, четверть миллиона гривен наличными.

Также в рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры для привлечения к ответственности других участников схемы.

В СБУ подчеркнули, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.

«Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01; или на электронный адрес [email protected]», — сказано в сообщении.

Еще по теме

Организации
СБУ Всу
Места
Запорожье Мариуполь
Прочее
Мошенник
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
00:54
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
21:07
Донецк подвергся обстрелу
18:45
В Мариуполе при разборе завалов подорвался трактор
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
13:57
«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата
11:44
«ДНР» заявила о массированном обстреле Горловки и назвала число погибших за сутки
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
09:45
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
09:00
В Донецке на Крытом рынке сгорел автобус
00:13
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
все новости
13:56
Оккупанты разрушили еще более 20 гражданских объектов на Донетчине
13:16
Россия вербует украиноязычных диверсантов на оккупированном Донбассе и в Крыму, - МВД
13:03
Россияне разрушили еще один мост в Северодонецк, обстреливают последний — ОВА
12:49
Чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу в одном из спальных районов Киева, его отстранили от должности
12:23
Байден назвал конечную цель Путина в Украине
12:08
Мошенник из Мариуполя наживался на родственниках украинских воинов — СБУ
12:04
Германия не позволила Испании передать 40 танков Leopard Украине
11:52
У Зеленского ответили на заявление Байдена об игнорировании предупреждений по вторжению России
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
10:31
Ракетный удар по Тернопольской области: Пострадали 22 человека
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
08:32
Российские войска усилят наступление на Славянск и Северск — ISW
08:29
Россияне обстреляли полтора десятка городов и сел в Луганской области — глава ОВА
все новости
ВИДЕО
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
11 июня, 00:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция