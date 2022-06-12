Мошенник из Мариуполя наживался на родственниках украинских воинов — СБУ

СБУ задержала мошенников, которые обманывали семьи военнослужащих ВСУ, предлагая свою «помощь» в якобы освобождении их из плена. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



«За это мошенники требовали отдельную плату. Расценки разнились и в большинстве случаев зависели от эмоционального состояния родственников», — сказано в сообщении.



Мошенники предлагали следующие услуги:



телефонный разговор с пленным, за который просили от 10 до 50 тысяч гривен;

освобождение из плена, которое оценили в сумму от 50 до 200 тысяч гривен;

перевозка тела погибшего — до 10 тысяч гривен.

«Конечно, ни одно из этих мифических обещаний злоумышленники не могли выполнить. А после получения денег, которые им пересылали онлайн, — просто исчезали со связи. Для правдоподобия своих слов мошенники мониторили Интернет, где собирали данные о без вести пропавших или погибших украинских бойцах и их семьях. Организатором схемы оказался мужчина, который сейчас находится во временно оккупированном Мариуполе. Он недавно вышел из тюрьмы», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Запорожье у него была сообщница, которая отвечала за финансовую составляющую и обеспечивала мобильные звонки, постоянно меняя номера и операторов связи. Спецназовцы СБУ ее задержали.



В ходе обыска у подозреваемой изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, большое количество мобильных телефонов и сим-карт, банковские карты для получения платежей, четверть миллиона гривен наличными.



Также в рамках уголовного производства устанавливаются все потерпевшие лица и принимаются меры для привлечения к ответственности других участников схемы.



В СБУ подчеркнули, что вопрос освобождения военнопленных находится в исключительной компетенции органов государственной власти.



«Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01; или на электронный адрес [email protected]», — сказано в сообщении.

