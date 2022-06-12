Половина линии фронта в Украине занята активными боями – Залужный

Продолжительность фронта на территории Украины в российско-украинской войне составляет 2450 км. Из них почти половина, а именно 1105 км занята активными боевыми действиями. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.



Он также сообщил, что на отдельных направлениях Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям. Несмотря на плотный огонь, украинским военным удалось остановить россиян в бою за Северодонецк.



«Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий. Вооруженные силы РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях», — сообщил Залужный в Facebook.