Глава Нацполиции: 1200 тел погибших украинцев еще не идентифицированы

1200 тел, в том числе, найденных в братских могилах, еще не идентифицированы. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.



«Это длительный процесс, достаточно кропотливый, потому что очень много тел в состоянии гнилостного распада. У тех родственников, которые обращались к нам на "горячую линию", отбираем ДНК, затем профили этих родственников сравниваем с профилями погибших, похороненных, расстрелянных, которых не смогли опознать», - сказал Клименко.



В целом, полиция Украины расследует уголовные производства по фактам гибели более 12 тысяч украинцев.



Клименко добавил, что большое количество людей были найдены погибшими в своих домах и квартирах. По его словам, эти люди умирали от минно-взрывных травм.



Что касается братских могил, то, как подчеркнул Клименко, пока еще рано говорить называть конкретные цифры, поскольку каждую неделю правоохранители находят по нескольку тел.



«В Буче в одной такой могиле было похоронено 116 человек, были захоронения поменьше – по 5-7 человек. Жители собирали тела погибших и хоронили в парках», - добавил он.



По словам главы Нацполиции, в общей сложности примерно 75% погибших - это мужчины, около 2% - дети, остальные - женщины.