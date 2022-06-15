«Обстрелы Бахмута уже постоянны»: Цели оккупантов на Донетчине назвал Кириленко

В Донецкой области российские силы не прекращают обстрелы Бахмута, также стараются обеспечить себе выход на Славянск и Краматорск. Однако их попытки безуспешны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, наступление оккупантов на Луганщине и Донетчине так или иначе связаны.



«Наступательные действия врага на луганском направлении — Северодонецк, Лисичанск — они связаны с тотальными и, к сожалению, уже постоянными обстрелами Бахмута. Там враг имеет цель — достичь тактического и последующего стратегического успеха по захвату всей территории Луганской области», — сообщил Кириленко.



Глава области объяснил, что в Донецкой области главное направление сейчас — Лиманское.



«Основные точки — это Лиманское направление, Святогорское. И выход на Славянск и Краматорск», — сказал Кириленко.



Глава ОВА подчеркнул, что противник не продвинулся со своих позиций, успеха не имел. ВСУ удерживают позиции и в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки. Действия украинских военных слаженные, и направлены на то, чтобы наступил переломный момент — и последующее освобождение территорий от оккупантов.