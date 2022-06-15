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Региональное «шефство» оккупантов: Как Россия собирается отстраивать Донбасс

15 июня 2022, 20:59

Региональное «шефство» оккупантов: Как Россия собирается отстраивать Донбасс

Как минимум 27 российских регионов уже заявили, что «берут шефство» над оккупированными районами и городами Украины. Однако всероссийская кампания по восстановлению «освобожденных» районов Украины выглядит лицемерно не только потому, что Россия же их и разбомбила, но и потому, что российские регионы-«спасители» сами нуждаются в восстановлении. Об этом идет речь в исследовании издания «Важные истории».

«Российские регионы обещают восстанавливать водопроводы, дороги, школы, больницы и другие социальные объекты, которые пострадали из-за начатой Россией войны. При этом в самих этих регионах достаточно проблем с инфраструктурой. Там россияне годами живут в аварийном жилье, ездят по разбитым дорогам, учатся и лечатся в зданиях без горячей воды, канализации и отопления», — пишет издание.

В материале говорится, что похожая схема была использована еще восемь лет назад, когда Россия аннексировала Крым: тогда районы полуострова были распределены между российскими регионами для «методической и материальной помощи в обеспечении надлежащего функционирования объектов». 

При этом уже известно, что власти российских регионов просят местных предпринимателей «скинуться на восстановление Донбасса». А строителей для проведения работ ищут через интернет-ресурсы и в чатах сторонников войны. Работать предлагают вахтовым методом и обещают платить от 89 тысяч рублей, в объявлениях указывают, что «безопасность рабочих обеспечивает Российская Федерация», а всех кандидатов будет проверять ФСБ.

Но расходы на восстановление Донбасса несоизмеримы с возможностями регионального бизнеса. Еще до войны в Совете Федерации оценивали затраты на восстановление Донбасса в 1,5 триллиона рублей за три года. Главным источником средств на содержание оккупированных территорий может быть только федеральный бюджет.

«Это не значит, однако, что российские регионы ни при чем: если деньги из федерального бюджета уходят на Крым, Донбасс, Абхазию, Южную Осетию, то эти деньги не получают российские города и села. Притом что они сами долгие годы нуждаются в том, чтобы кто-то взял над ними "шефство" и заменил трубы, отремонтировал дороги, школы и больницы», — подчеркивает издание.

К примеру, согласно соцопросов, только у 26 % россиян не было проблем с ЖКХ в 2021 году, а по данным Росстата на 2020 год, нормативным требованиям не отвечают 54 % дорог регионального значения и 47 % — местного. Всего на территории регионов-«восстановителей» без центрального отопления остаются больше 1000 школьных зданий, без канализации — около 800.

Кроме того, в России нуждается в капитальном ремонте почти четверть стационаров больниц и пятая часть амбулаторных медучреждений. Кроме этого, в российских больницах есть проблемы с базовыми удобствами и особенно с горячей водой. Без нее работают больше 1500 стационаров по всей России и почти 5000 медучреждений, где пациенты лечатся амбулаторно. 

В России в аварийных домах живет 1,3 миллиона человек. Зачастую им приходится выживать под гнилой крышей, с дырявым полом и без центрального отопления. 

«В то время как власти российских регионов обещают помочь "ДНР" в ближайшие месяцы, в самой России средний срок ожидания расселения с момента, когда дом признают аварийным, составляет восемь лет. Большинству жителей аварийных домов (60 %) приходится ждать расселения от семи до десяти лет», — отмечается в материале.

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