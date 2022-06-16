Ежедневно на Донбассе гибнут от 200 до 500 украинских военных, заявил Арахамия

Ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше». Об этом журналистам Axios сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.



По его словам, за последние две недели число раненых и погибших значительно выросло. Он отметил, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы сравниться с РФ в «одной из величайших битв 21 века».

«У нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого нужно оружие», - сказал Арахамия.

1 июня президент Владимир Зеленский сообщал о том, что ежедневные потери украинских военных на тот момент составляли 60-100 человек.