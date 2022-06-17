В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы

В захваченной российской армией Васильевке Запорожской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Штаб обороны Запорожского края.



По данным военных, в Васильевке в районе дамбы через реку Карачекрак 16 июня зафиксирован мощный взрыв.



«Детали уточняются», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что оперативная обстановка на Запорожском направлении существенных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны продолжают удерживать рубежи.



«Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточивать в населенных пунктах Васильевка и Васильевском и Пологовском районах. Некоторые подразделения врага передислоцируются из других населенных пунктов области в Мелитополь», — сообщает штаб.