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В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль

18 июня 2022, 14:45

В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль

Оккупированный Херсон. Фото: «Суспільне Херсон» Оккупированный Херсон. Фото: «Суспільне Херсон»

В оккупированном Херсоне произошел взрыв.

Как информирует «Суспільне Херсон», инцидент произошел по улице Сенявина.

«Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. Военные РФ заявили о "теракте" украинских партизан», — говорится в сообщении.

Российское агентство «ТАСС» отмечает, что это было покушение на главу «УСИН по Херсонской области» Евгения Соболева.

«Автомобиль начальника УСИН был взорван, в данный момент его жизни ничего не угрожает, он в больнице», — отмечает агентство.

Евгений Соболев был начальником 90-й исправительной колонии, сейчас он работает на оккупантов. 

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