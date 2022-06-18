В оккупированном Херсоне взорвался автомобиль

Оккупированный Херсон. Фото: «Суспільне Херсон»

В оккупированном Херсоне произошел взрыв.



Как информирует «Суспільне Херсон», инцидент произошел по улице Сенявина.

«Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. Военные РФ заявили о "теракте" украинских партизан», — говорится в сообщении.

Российское агентство «ТАСС» отмечает, что это было покушение на главу «УСИН по Херсонской области» Евгения Соболева.



«Автомобиль начальника УСИН был взорван, в данный момент его жизни ничего не угрожает, он в больнице», — отмечает агентство.

Евгений Соболев был начальником 90-й исправительной колонии, сейчас он работает на оккупантов.