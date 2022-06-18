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Сегодня на Донетчине оккупанты убили еще одного мирного жителя и ранили 11 человек

18 июня 2022, 23:38

Сегодня на Донетчине оккупанты убили еще одного мирного жителя и ранили 11 человек

За субботу, 18 июня, в результате обстрелов россиян погиб один житель Донецкой области и еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.  

По информации ОВА, погиб житель Райгородка и ранены жители Краногоровки, Угледара, Бахмута, Авдеевки, Новолуганского, Малиновки, Соледара, Хрестище, Родинского.  

«Также в Бахмуте зарегистрированы один раненый и один погибший, которые были ранены на территории Луганщины», — добавил Кириленко.

Власти сейчас не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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