Сегодня на Донетчине оккупанты убили еще одного мирного жителя и ранили 11 человек

За субботу, 18 июня, в результате обстрелов россиян погиб один житель Донецкой области и еще 11 человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, погиб житель Райгородка и ранены жители Краногоровки, Угледара, Бахмута, Авдеевки, Новолуганского, Малиновки, Соледара, Хрестище, Родинского.



«Также в Бахмуте зарегистрированы один раненый и один погибший, которые были ранены на территории Луганщины», — добавил Кириленко.



Власти сейчас не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.