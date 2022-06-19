Украинские военные отбили атаку в районе Тошковки, продолжаются бои в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Самая тяжелая военная ситуация в Украине — именно в Луганской области», — отметил он.



Гайдай подчеркнул, что продолжаются ожесточенные бои в Северодонецке, российские силы пытаются захватить город полностью, но им это не удается и они несут массовые потери.



«Сегодня россияне пытались совершить прорыв в районе Тошковки, даже преуспели, но после работы нашей артиллерии — оккупанты потерпели поражение», — рассказал он.



Гайдай добавил, что Лисичанск находится под контролем украинских властей, но город под постоянными вражескими обстрелами.



«"Тихая" эвакуация продолжается, гумгрузы завозятся ежедневно», — добавил он.