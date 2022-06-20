Военные с «Азовстали» живы, но условия их содержания неизвестны — Ермак

Попавшие в плен украинские военные с «Азовстали» живы, в то же время, в каких условиях их содержат, неизвестно. Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Знаем, что они живы. Что касается условий, то этот вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы», — сказал он.



Ермак подчеркнул, что Главное управление разведки «постоянно держит на контроле» этот вопрос, и с некоторыми оказавшимися в плену военными у разведчиков есть связь, процесс же освобождения защитников Мариуполя «не останавливается ни на час» и он «очень непрост».



По его словам, в центре ГУР по вопросам пленных создан пресс-центр, который занимается вопросами пленных украинских бойцов, работать в нем будут помимо представителей ГУР, и специалисты тех структур, чьи люди находятся в плену.



Еще глава ОП констатировал, что начался процесс возвращения тел украинских военных, вернули уже, по его словам, более 200 тел.

Напомним, 19 июня стало известно, что Командиров «Азова» вывезли на допросы в Россию.