Три мирных жителя погибли при обстрелах в Донецкой области

В Донецкой области 20 июня во время обстрелов российских войск погибли три мирных жителя. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. Люди погибли в Нью-Йорке, Старой Николаевке и Курахово. Еще 2 человека получили ранения.



В ОГА напоминают, что в настоящее время невозможно установить точное количество погибших в оккупированных Мариуполе и Волновахе.

Как сообщалось, за 19 июня от российских обстрелов погибли два мирных жителя Донецкой области: в Максимильяновке и Зайцево. Еще 12 человек получили ранения.