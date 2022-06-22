Жителя Бахмута подозревают в передаче данных о расположении ВСУ

Жителя Бахмута подозревают в передаче координат мест дислокации ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.



«По данным следствия, в течение 4-6 июня 2022 33-летний мужчина, используя собственный мобильный телефон, во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров сообщал другому лицу координаты местоположения личного состава и блокпостов Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.



В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.