Силы РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области за сутки

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Национальная полиция

Оккупанты за сутки обстреляли в Донецкой области 14 населенных пунктов, есть убитые и раненые жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Российскими снарядами за сутки разрушены и повреждены еще 25 гражданских объектов региона — 18 жилых домов, из них два многоквартирных, сельскохозяйственный склад, коммунальное предприятие, станция мобильного оператора и т.д.



Под огнем войск РФ находились Торецк, Славянск, Бахмут, Часов Яр, Авдеевка, Курахово, Ильиновка, Бересток, Очеретино, Георгиевка, Щербиновка, Ивановка, Пришиб, Зайцево.

Били по Донецкой области войска РФ ракетами ЗРС «С-300», РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», артиллерией и танками.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

По данным Донецкой областной военной администрации, за 22 июня от российских обстрелов погибли четверо мирных жителей.