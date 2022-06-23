Великобритания запретила экспорт в Россию валюты и авиатоплива

Великобритания вводит запрет на экспорт в Россию фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещает поставки авиатоплива. Об этом говорится в заявлении, распространенном британским правительством.



В частности, новые санкции включаю запрет на экспорт в Россию или для использования в РФ топлива для реактивных двигателей, а также присадок к топливу.



Вводится также запрет на экспорт или использование в России банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и банкнот стран ЕС, запрет на предоставление или доставку таких банкнот лицам, связанным с Россией, и для использования их в РФ.



Кроме того, расширены ограничительные меры в отношении России в области предоставления технической помощи, финансовых услуг и посреднических услуг, связанных с импортом железа и стали. Вводятся дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, связанных с областью нефтепереработки, важнейшими отраслевыми товарами. Ограничения касаются и товаров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия.