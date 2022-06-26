Оккупанты пытаются окружить Лисичанск — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска пытались окружить подразделения Сил обороны в районе Лисичанска. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что противник совершал обстрелы неподалеку от Волчоярки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Нанес авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.



На Славянском направлении российские войска наступали в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Мазановка. Вели стрельбу из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дубровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вернополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулько.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия и оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания украинских войск и недопущения их перекидывания на угрожающие ему направления. Совершал обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северное, Водяное, Опросное, Уманское, Тонечко, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар , Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополье, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.



На Краматорском направлении противник не вел активных действий. Совершал обстрелы из ствольной артиллерии в районах Маяк, Пискуновки и Северска.



На Харьковском направлении противник продолжает обороняться. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чеполь, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.



На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и обстреливает украинские подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Украинская авиация наносила удары по скоплениям противника. Потери оккупантов уточняются.



На Северском направлении агрессор произвел огненное поражение артиллерией позиций Сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.



На Волынском и Полесском направлениях деятельность вооруженных сил республики Беларусь изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории и пространства этой страны.



Корабельная группировка россиян блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Два носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр» находятся в готовности к применению ракетного вооружения.



Украинские подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям.