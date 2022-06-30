В Николаевской области из-за боевых действий прекратили работу 11 крупнейших предприятий

Одиннадцать крупнейших предприятий в Николаевской области остановили работу, поскольку подверглись серьезным разрушениям от обстрелов российских войск. Об этом в интервью LB live рассказал глава областной военной администрации Виталий Ким.



«Российские захватчики бьют в первую очередь по ключевым, современным предприятиям. Одиннадцать самых больших из них на Николаевщине сейчас не работают, потому что они повреждены», - сказал он.



Ким сообщил, что многие маленькие предприятия эвакуировались в более безопасные регионы, а вот большие не стали этого делать, потому что это занимает много времени.