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Оккупанты обстреляли Луганщину с крупнокалиберной артиллерии, минометов, градов и авиации

30 июня 2022, 13:28

Оккупанты обстреляли Луганщину с крупнокалиберной артиллерии, минометов, градов и авиации

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по территории Луганской области из крупнокалиберной артиллерии, минометов, градов и авиации. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, отметив, что правоохранители зафиксировали все преступления оккупантов.

Отмечается, что войсками РФ были обстреляны село Волчеяровка и город Лисичанск, есть погибшие и раненые мирные жители.


Повреждения получили частные дома, загорелся из-за попадания российского снаряда продовольственный рынок Лисичанска и одноэтажное здание. В одном из подвалов частного дома, после пожара, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Полицейские осмотрели мест происшествия и собрали вещественные доказательства.



По фактам обстрелов мирного населения следователи полиции Луганской области открыли уголовные производства (ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Главном управленим Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты обстреляли десять населенных пунктов региона за прошедшие сутки, есть погибшие и раненые мирные жители. 

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