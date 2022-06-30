Оккупанты обстреляли Луганщину с крупнокалиберной артиллерии, минометов, градов и авиации

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по территории Луганской области из крупнокалиберной артиллерии, минометов, градов и авиации. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, отметив, что правоохранители зафиксировали все преступления оккупантов.



Отмечается, что войсками РФ были обстреляны село Волчеяровка и город Лисичанск, есть погибшие и раненые мирные жители.



Повреждения получили частные дома, загорелся из-за попадания российского снаряда продовольственный рынок Лисичанска и одноэтажное здание. В одном из подвалов частного дома, после пожара, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Полицейские осмотрели мест происшествия и собрали вещественные доказательства.





По фактам обстрелов мирного населения следователи полиции Луганской области открыли уголовные производства (ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины).

Ранее в Главном управленим Национальной полиции Донецкой области сообщили, что оккупанты обстреляли десять населенных пунктов региона за прошедшие сутки, есть погибшие и раненые мирные жители.