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В Донецкой области 10 населенных пунктов попали под обстрел оккупантов

30 июня 2022, 10:29

В Донецкой области 10 населенных пунктов попали под обстрел оккупантов

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции Последствия обстрела Донецкой области. Фото: полиции

Российские военные обстреляли десять населенных пунктов Донетчины за прошедшие сутки, есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Под обстрелы попали Авдеевка, Славянск, Красногоровка, Бахмут, Часов Яр, Соледар, Первомайское, Новониколаевка, Сидорово, Берестовое. Оккупанты били авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган».

Всего зафиксировано 19 ударов, разрушены 40 гражданских объектов. В частности, разрушены и повреждены 13 жилых домов, мясокомбинат, коксохимический завод, автомобиль скорой помощи, гаражи, линия электросетей.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

По информации областной военной администрации, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии погибли два человека, еще двое мирных жителей ранены.

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